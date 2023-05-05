Ігнат про втрату керування Bayraktar'ом: "Трапляється. Пташку шкода"
В захисників був лише один варіант, як діяти в такій ситуації - знешкодити БПЛА, поки він не завдав шкоди людям.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував вчорашню ситуацію з безпілотником Bayraktar, контроль над яким втратили наші військові, інформує
"Наш Bayraktar. Пташку шкода. Зрозуміло, що ми зрештою втрачали їх на фронті. Ну, трапляється. Так, втрата керування. Це – техніка. Ну, що зробиш. Не пускати ж це на самоплив. Треба було його просто знешкодити та й усе", – зазначив Ігнат,
Нагадаємо, вчора близько 20:00 у Києві та області ввімкнули сигнал повітряної тривоги через нібито "атаку безпілотників РФ", які кружляли містом. Як згодом повідомили у Повітряних силах, насправді це були не ворожі БПЛА, а Bayraktar, управління над яким втратили наші військові. Він вийшов з ладу.