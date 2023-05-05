Ігнат про втрату керування Bayraktar'ом: "Трапляється. Пташку шкода"

В захисників був лише один варіант, як діяти в такій ситуації - знешкодити БПЛА, поки він не завдав шкоди людям.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував вчорашню ситуацію з безпілотником Bayraktar, контроль над яким втратили наші військові, інформує ZN.ua .

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"Наш Bayraktar. Пташку шкода. Зрозуміло, що ми зрештою втрачали їх на фронті. Ну, трапляється. Так, втрата керування. Це – техніка. Ну, що зробиш. Не пускати ж це на самоплив. Треба було його просто знешкодити та й усе", – зазначив Ігнат, повідомляє "Еспресо".