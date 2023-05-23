Навчання українських пілотів на F-16 ще не почалися: Ігнат пояснив ситуацію

Наша країна не має можливості за раз відправити на тренування велику кількість пілотів - хтось повинен воювати.

Сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація, що в деяких країнах вже розпочалися навчання для українських пілотів на винищувачах четвертого покоління F-16. Та у Повітряних силах ЗСУ спростували це, зауваживши, що наразі лише триває підготовка, інформує ZN.ua .

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"Ще триває процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали в країни, які можуть надати нам майданчики для навчань. Вивчається, як буде проходити цей процес. Самих пілотів (в цих країнах – ред.) ще немає, - зауважив речник ПС. - Всі очікують. Протягом вже тривалого часу мені доводилось, на жаль, спростовувати щоразу, що "пілоти навчаються у США , В Європі". Раз на місяць (стабільно – ред.) з’являються такі новини і доводиться ставити крапки над "і". Тому що не потрібно давати якусь зайву надію".

Він назвав хорошими новинами створення авіаційної коаліції, а також готовність деяких держав як розпочати навчання для захисників, так і надати Силам оборони самі винищувачі. Все це свідчить про те, що Україна все ж отримає F-16.

"Далі вже технічні моменти, процеси. Представники Повітряних сил постійно на контакті з нашими партнерами, вивчається момент, коли і які групи в які країни поїдуть на навчання, і які будуть часові терміни", - додав Ігнат.

Він також наголосив, що Україна не має можливості за раз відправити на навчання велику кількість пілотів - хтось повинен воювати.