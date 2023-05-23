Навчання українських пілотів на F-16 ще не почалися: Ігнат пояснив ситуацію

Наша країна не має можливості за раз відправити на тренування велику кількість пілотів - хтось повинен воювати.

Сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація, що в деяких країнах вже розпочалися навчання для українських пілотів на винищувачах четвертого покоління F-16. Та у Повітряних силах ЗСУ спростували це, зауваживши, що наразі лише триває підготовка, інформує ZN.ua.

Навчання українських пілотів на F-16 ще не почалися: Ігнат пояснив ситуацію
© Lockheed Martin

"Ще триває процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали в країни, які можуть надати нам майданчики для навчань. Вивчається, як буде проходити цей процес. Самих пілотів (в цих країнах – ред.) ще немає, - зауважив речник ПС. - Всі очікують. Протягом вже тривалого часу мені доводилось, на жаль, спростовувати щоразу, що "пілоти навчаються у США, В Європі". Раз на місяць (стабільно – ред.) з’являються такі новини і доводиться ставити крапки над "і". Тому що не потрібно давати якусь зайву надію".

Він назвав хорошими новинами створення авіаційної коаліції, а також готовність деяких держав як розпочати навчання для захисників, так і надати Силам оборони самі винищувачі. Все це свідчить про те, що Україна все ж отримає F-16.

"Далі вже технічні моменти, процеси. Представники Повітряних сил постійно на контакті з нашими партнерами, вивчається момент, коли і які групи в які країни поїдуть на навчання, і які будуть часові терміни", - додав Ігнат.

Він також наголосив, що Україна не має можливості за раз відправити на навчання велику кількість пілотів - хтось повинен воювати.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»
Маємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – ДудаМаємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – Дуда
Залужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генералиЗалужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генерали
Борис Джонсон стане батьком у восьмий разБорис Джонсон стане батьком у восьмий раз
Ситуація в Бахмуті критична, але українські захисники продовжують тримати оборону — МалярСитуація в Бахмуті критична, але українські захисники продовжують тримати оборону — Маляр
Блок рекламы


Похожие новости
В Києві проведуть військові навчання, можливий рух важкої технікиВ Києві проведуть військові навчання, можливий рух важкої техніки
Міністр ВПС США каже, що для поставки F-16 в Україну необхідні місяціМіністр ВПС США каже, що для поставки F-16 в Україну необхідні місяці
В уряді Польщі підтвердили початок навчань українських військових на літаках F-16 – ЗМІВ уряді Польщі підтвердили початок навчань українських військових на літаках F-16 – ЗМІ
Португалія не розглядає відправку Україні F-16, але готова допомогти "авіаційній коаліції" по-іншомуПортугалія не розглядає відправку Україні F-16, але готова допомогти "авіаційній коаліції" по-іншому
Генерал Гертлінг про ситуацію в Бєлгородській області: Таке проводять перед великими наступальними операціямиГенерал Гертлінг про ситуацію в Бєлгородській області: Таке проводять перед великими наступальними операціями
Держдепартамент США: Передача Україні F-16 і навчання пілотів – наш пріоритетДерждепартамент США: Передача Україні F-16 і навчання пілотів – наш пріоритет
Канада може приєднатися до тренувань пілотів ЗСУ — ТрюдоКанада може приєднатися до тренувань пілотів ЗСУ — Трюдо
Тепер офіційно: Байден підтвердив, що США тренуватимуть українських військових для роботи з F-16Тепер офіційно: Байден підтвердив, що США тренуватимуть українських військових для роботи з F-16
Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»
Білорусь продовжила навчання ще на тижденьБілорусь продовжила навчання ще на тиждень
Последние новости
Подгружаем последние новости