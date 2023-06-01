Україна не може вдарити західною зброєю по місцях дислокації «Іскандерів» у РФ – Ігнат

Це порушило б домовленості із партнерами.

Можливі удари ЗСУ із зброї дальнього ураження по пунктах дислокації оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» на території Росії, з яких в тому числі росіяни обстрілюють Київ, порушать взяті Україною на себе зобов’язання перед міжнародними партнерами, заявив у коментарі «Укрінформу» речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує ZN.ua.

Україна не може вдарити західною зброєю по місцях дислокації «Іскандерів» у РФ – Ігнат
ЗРК "Іскандер"

Він зазначив, що Україна не атакує цілі на території Росії, оскільки пообіцяла партнерам не використовувати для цього надане партнерами озброєння. Але в разі запусків ракет із тимчасово окупованих територій, Україна застосовуватиме все наявне озброєння.

Ігнат вкотре запевнив, що Росія має дефіцит ракет «Іскандер», інакше б застосовувала значно більшу кількість пусків.

«Є в них дефіцит. Якби вони їх не шкодували, вони б їх сотнями застосовували», - сказав він.

Ракетний комплекс «Іскандер» призначений для ураження бойовими частинами у звичайному спорядженні малорозмірних і площинних цілей у глибині оперативної території військ противника. Може бути засобом доправлення тактичної ядерної зброї.


Ірина Знась, ZN.ua





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