Ігнат про останні російські обстріли: "У них не системний підхід"

Своїми атаками росіяни намагаються уразити певні цілі у столиці, виснажити нашу ППО, а також тримати населення в напрузі та сіяти паніку.

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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росіяни під час останніх ракетних обстрілів використовують нетиповий підхід. Про це він розповів в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua .

За словами Ігната, балістичні ракети збивати на дальніх підступах не можна, адже дальність ураження того самого комплексу Patriot невелика, - кілька десятків кілометрів.

Водночас крилаті ракети можна збивати не лише цим ЗРК, а й іншими, навіть мобільними вогневими групами та авіацією. Тому ракети такого типу можуть знищувати ще й на підступах – до об'єктів, які вони можуть вражати чи до столиці, адже саме її росіяни активно атакують останнім часом.

Речник повітряних сил розповів, що останнім часом росіяни застосовують своє озброєння нетипово. Зокрема, активно використовує балістичне озброєння, як "Іскандери".

"Тими "Іскандерами" він б'є у той час, коли думає, що ми цього не очікуємо. Але, як бачите, "Іскандери" збивають як у небі столиці, так і на підступах. Можна сказати, що власне, у них не системний підхід", – зазначив Ігнат.

За його словами, зазвичай окупанти атакують Україну дронами-камікадзе з 23:00. Вже ближче до 4:00 дрони кружляють у небі, і наші бійці полюють на них по всій території держави. Водночас крилаті ракети летять вночі, - з 1:00 до 3:00.

Він додав, що своїми атаками росіяни намагаються уразити певні цілі у столиці, виснажити нашу ППО, а також тримати населення в напрузі та сіяти паніку.