"Рівно сидіти боляче": лікарка-невролог пояснила, що може приховувати путін

Російський диктатор володимир путін демонструє незграбність рухів, він знову сидить у вимушеній позі, переважно схилившись на правий бік.

Про це «НВ» заявила практикуюча лікарка-невролог із 15-річним досвідом роботи Олександра Щебет, коментуючи доступні фото Путіна і відео з його останньої зустрічі зі школярами 1 вересня.

За її словами, це може свідчити про те, що у нього є стійкий тривалий біль.

«І він мусить сидіти, схилившись на один бік, бо рівно сидіти боляче. І по-друге, є якісь проблеми з м’язовим тонусом, що змушує його сидіти в такій позі й судомно хапатися за навколишні предмети, щоб приховувати мимовільні рухи кінцівок», - пояснила лікарка.

Також Щебет зазначила, що достеменно вона не може стверджувати, що мова йде про хворобу Паркінсона, яку раніше припустили журналісти, «але те, що є певні прояви паркінсонізму — цілком можливо».

Лікарка нагадала, що один із симптомів хвороби Паркінсона та синдрому паркінсонізму — тремор кінцівок у стані спокою.

«Якщо рука перебуває в русі, це стає менш помітним. А якщо людина хапається за предмети, наприклад, стіл, то фізично напружує м’язи й таким вольовим зусиллям цей тремор поки ще може стримати», - зазначила Олександра Щебет.

Додамо, стан Путіна знову став обговорюватися після того, як британський таблоїд The Sun звернув увагу на недавні зустрічі диктатора із російськими чиновниками, під час яких він судомно хапався за стіл і сидів зі скам’янілим обличчям, закушуючи губу.