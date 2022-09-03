Два безпілотники Bayraktar за три доби знищили техніки РФ на 26,5 млн доларів — відео

Загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки - $28,35 млн, інформує ZN.ua.

Два безпілотники Bayraktar за три доби знищили техніки РФ на 26,5 млн доларів — відео
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Два безпілотники Bayraktar за три доби знищили військової техніки РФ на 26,5 млн доларів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

«Упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БпЛА Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько $26,5 млн», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, було знищено вісім танків Т-72 (орієнтовна вартість одного $3 млн), по одній САУ «Акація» ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) та гаубиці ($0,3 млн).

Також українські військові пошкодили п'ять ворожих танків Т-72 і одну БМП на $1,85 млн.

«Загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки - $28,35 млн», - наголосив Залужний, підкресливши, що ефективні турецькі Байрактари у вмілих руках українських воїнів — це потужна зброя.

За словами головнокомандувача ЗСУ, один із Байрактарів — допомога від дружньої Литви.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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