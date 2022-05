В РоSSии не скрывают намерений относительно захвата всего украинского побережья Черного моря. Однако в значительной степени этому мешает то, что у роSSийского военного десанта нет возможности высадиться в южных областях Украины, отчасти из-за заминирования. На фоне всемирного продовольственного кризиса появилась определенная лазейка, которой военное руководство может воспользоваться. Ведь недавно заместитель министра МИД РоSSии сказал о готовности РФ предоставить морской гуманитарный коридор, тогда как Украине придется очистить территорию вокруг Одесского порта, сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

Андрей Руденко 25 мая заявил, что РоSSия готова организовать проход в акватории Черного моря для судов, перевозящих продовольствие, в обмен на снятие санкции. Еще одним важным пунктом предложенной договоренности является разминирование Украиной территории вокруг портов.

"Просьба Руденко к Украине разминировать порты, соответствует основному принципу нынешней роSSийской стратегии обмена сообщениями: представление альтернативных нарративов, какими бы неубедительными они ни были, чтобы затруднить их понимание аудиторией", - сообщает британская разведка.