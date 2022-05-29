РоSSия хочет использовать всемирный продовольственный кризис в свою пользу - британская разведка

Дипломат РФ заявил, что страна-агрессор готова предоставить торговым судам свободный проход в Черном море, в то время как Украине нужно будет разминировать порты, информирует ZN.ua.

РоSSия хочет использовать всемирный продовольственный кризис в свою пользу - британская разведка
© ОК Юг

В РоSSии не скрывают намерений относительно захвата всего украинского побережья Черного моря. Однако в значительной степени этому мешает то, что у роSSийского военного десанта нет возможности высадиться в южных областях Украины, отчасти из-за заминирования. На фоне всемирного продовольственного кризиса появилась определенная лазейка, которой военное руководство может воспользоваться. Ведь недавно заместитель министра МИД РоSSии сказал о готовности РФ предоставить морской гуманитарный коридор, тогда как Украине придется очистить территорию вокруг Одесского порта, сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

Андрей Руденко 25 мая заявил, что РоSSия готова организовать проход в акватории Черного моря для судов, перевозящих продовольствие, в обмен на снятие санкции. Еще одним важным пунктом предложенной договоренности является разминирование Украиной территории вокруг портов.

"Просьба Руденко к Украине разминировать порты, соответствует основному принципу нынешней роSSийской стратегии обмена сообщениями: представление альтернативных нарративов, какими бы неубедительными они ни были, чтобы затруднить их понимание аудиторией", - сообщает британская разведка.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 29 May 2022

Получить от UK government's response: https://t.co/uOVOzCZE8O

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 29, 2022

Понятно, что единственной причиной, почему украинское командование дало приказ заминировать побережье - полномасштабное вторжение РФ в Украину. И роSSийская угроза со стороны Черного моря по-прежнему существует.

"РоSSия продемонстрировала, что готова использовать глобальный продовольственный кризис в своих политических целях, а затем позиционировать себя как разумного игрока и обвинять во всех неудачах Запад. Попытка РоSSии ослабить международные санкции также свидетельствует о стрессе, который они влекут" - говорится в сводке.


Дарья Кепова, ZN.ua

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