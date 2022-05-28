«Импортозамещение»: в захваченной технике армии РФ нашли американские микрочипы

Украинская военная разведка получила доказательства того, что в военной технике страны-оккупанта используется микроэлектроника, произведенная в США . Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины .

Микросхемы иностранного производства обнаружены в роSSийских комплексах ПВО "Панцирь", ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" и крылатых ракетах Х-101.

«Иностранные электронные компоненты в захваченной вражеской технике еще раз доказывают "эффективность" роSSийского "импортозамещения" и подчеркивают полную зависимость страны-агрессора от западных технологий», - отмечают украинские разведчики.