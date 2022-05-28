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2022-05-28
«Импортозамещение»: в захваченной технике армии РФ нашли американские микрочипы
Чипы иностранного производства найдены в разных видах роSSийской техники, информирует
Украинская военная разведка получила доказательства того, что в военной технике страны-оккупанта используется микроэлектроника, произведенная в США. Об этом сообщает
Микросхемы иностранного производства обнаружены в роSSийских комплексах ПВО "Панцирь", ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" и крылатых ракетах Х-101.
«Иностранные электронные компоненты в захваченной вражеской технике еще раз доказывают "эффективность" роSSийского "импортозамещения" и подчеркивают полную зависимость страны-агрессора от западных технологий», - отмечают украинские разведчики.
Анастасия Дэйна, ZN.ua