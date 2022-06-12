В Брянской области нашлись последователи мысли, что с нефтепроводом "Дружба" может "что-то произойти"

Трубопровод "Дружба" не пострадал, однако взрывами оказались повреждены противоподкопная труба и подстанция, а также обесточен энергоблок управления задвижкой, информирует ZN.ua.

В Брянской области нашлись последователи мысли, что нефтепроводом
© tsargrad.tv

В Брянской области попытались подорвать нефтепровод "Дружба". Неизвестные установили три самодельных взрывных устройства, сообщает роSSийский телеграмм-канал "База".

"Рано утром 11 июня недалеко от поселка Гулевка (это 40 км до границы с Украиной) прогремели три взрыва - тогда же сработал сигнал о потере связи с задвижкой трубопровода. По предварительным данным, это были безоболочные взрывные устройства" - говорится в сообщении.

Одним из взрывов была повреждена трансформаторная подстанция с энергоблоком задвижки нефтепровода. Еще один взрыв произошел в месте, где проложен кабель – там осталась воронка 40 на 20 см. Третий взрыв повредил противоподкопную трубу (дополнительное средство защиты, которое зарывают в землю на режимных объектах), оставив воронку 40 на 60 сантиметров.

Сам трубопровод "Дружба" не пострадал, однако противоподкопная труба и подстанция оказались повреждены, а также был обесточен энергоблок управления задвижкой. По данным телеграмм-канала, разлива нефтепродуктов удалось избежать — с 24 февраля трубопровод законсервирован, но внутри находится дизельное топливо.

"Дружба" – крупнейшая в мире сеть магистральных нефтепроводов. Ее построили в 60-х гг., чтобы поставлять нефть в Восточную Европу, на тот момент - в социалистические дружественные СССР страны: Чехословакию, Польшу, ГДР и т.д.

На такие меры Евросоюз был вынужден пойти из-за позиции, в частности, Венгрии, которая заявила, что не может пока что отказаться от поставок роSSийской нефти, осуществляемых через "Дружбу".

В то же время, советница министра энергетики Украины и эксзамглавы МИД Елена Зеркаль считает, что нефтепровод "Дружба" мог бы стать инструментом влияния Евросоюза на Венгрию.

"В руках Украины есть прекрасный рычаг – это нефтепровод "Дружба", – заявила она во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.

Она подчеркнула, что в Венгрию идет отдельная нить нефтепровода "Дружба", с которой может "что-нибудь произойти".


Лия Ильченко, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
РоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов КутузоваРоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов Кутузова
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Оккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВАОккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
Войска РФ обстреляли два района в Николаевской областиВойска РФ обстреляли два района в Николаевской области
"Даже для роSSийских оккупантов очевидно": Зеленский о том, что Украина не может существовать вне Евросоюза"Даже для роSSийских оккупантов очевидно": Зеленский о том, что Украина не может существовать вне Евросоюза
В Тернопольской области прогремели взрывыВ Тернопольской области прогремели взрывы
Названы условия, при которых Украина может получить статус кандидата в ЕС в ближайшее времяНазваны условия, при которых Украина может получить статус кандидата в ЕС в ближайшее время
The Guardian: Украина терпит большие потери, в войне может произойти переломный моментThe Guardian: Украина терпит большие потери, в войне может произойти переломный момент
Оккупанты обстреляли два района Николаевской области: есть погибшие и раненыеОккупанты обстреляли два района Николаевской области: есть погибшие и раненые
В Одесской области к побережью вынесло морскую мину РФВ Одесской области к побережью вынесло морскую мину РФ
ВСУ ведут в Херсонской области контрнаступление на трех направленияхВСУ ведут в Херсонской области контрнаступление на трех направлениях
Захватчики начали выдавать жителям Херсонской области роSSийские паспорта — росСМИЗахватчики начали выдавать жителям Херсонской области роSSийские паспорта — росСМИ
За минувшие сутки войска РФ нанесли по Донецкой области 16 ударов, есть раненые и погибшие — полицияЗа минувшие сутки войска РФ нанесли по Донецкой области 16 ударов, есть раненые и погибшие — полиция
Последние новости
Подгружаем последние новости