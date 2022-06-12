В Брянской области попытались подорвать нефтепровод "Дружба". Неизвестные установили три самодельных взрывных устройства, сообщает роSSийский телеграмм-канал "База".

"Рано утром 11 июня недалеко от поселка Гулевка (это 40 км до границы с Украиной) прогремели три взрыва - тогда же сработал сигнал о потере связи с задвижкой трубопровода. По предварительным данным, это были безоболочные взрывные устройства" - говорится в сообщении.

Одним из взрывов была повреждена трансформаторная подстанция с энергоблоком задвижки нефтепровода. Еще один взрыв произошел в месте, где проложен кабель – там осталась воронка 40 на 20 см. Третий взрыв повредил противоподкопную трубу (дополнительное средство защиты, которое зарывают в землю на режимных объектах), оставив воронку 40 на 60 сантиметров.

Сам трубопровод "Дружба" не пострадал, однако противоподкопная труба и подстанция оказались повреждены, а также был обесточен энергоблок управления задвижкой. По данным телеграмм-канала, разлива нефтепродуктов удалось избежать — с 24 февраля трубопровод законсервирован, но внутри находится дизельное топливо.

"Дружба" – крупнейшая в мире сеть магистральных нефтепроводов. Ее построили в 60-х гг., чтобы поставлять нефть в Восточную Европу, на тот момент - в социалистические дружественные СССР страны: Чехословакию, Польшу , ГДР и т.д.

На такие меры Евросоюз был вынужден пойти из-за позиции, в частности, Венгрии, которая заявила, что не может пока что отказаться от поставок роSSийской нефти, осуществляемых через "Дружбу".

В то же время, советница министра энергетики Украины и эксзамглавы МИД Елена Зеркаль считает, что нефтепровод "Дружба" мог бы стать инструментом влияния Евросоюза на Венгрию.

"В руках Украины есть прекрасный рычаг – это нефтепровод "Дружба", – заявила она во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.

Она подчеркнула, что в Венгрию идет отдельная нить нефтепровода "Дружба", с которой может "что-нибудь произойти".