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2022-05-28
Более 160 городов РФ потеряли статус «побратимов» для городов других стран
Еще десятки городов – на пути к расторжению отношений.
© pixabay/walkerssk
Более 160 роSSийских городов потеряли статус «побратимов» для городов более 20 стран мира, сообщает
Решение о расторжении соглашений о побратимстве с городами РФ приняли города в Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Греции, Эстонии, Испании, Италии, Канаде, Латвии, Литве, Германии, Норвегии, Перу, Польше, Португалии, Словакии, Словении, США, Финляндии, Чехии, Швеции и Нидерландах. Еще десятки городов – на пути к расторжению отношений.
Кроме того, недавно Союз городов Балтии исключил роSSийские города Санкт-Петербург и Гатчину из своего состава. В состав организации в качестве ассоциированного члена приняли украинский город Вивнянск.
Анастасия Дэйна, ZN.ua