Статус Путіна не дасть йому імунітету від переслідування за військові злочини — головний прокурор МКС

Владімір Путін не застрахований від кримінального переслідування за військові злочини, якщо їх буде доведено. На цьому наголосив Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан, повідомляє Euronews.

«Ані накази начальника не є захистом, ані статус особи — як генерала, так і президента чи прем’єр-міністра — не є підставою для імунітету», — сказав прокурор.

За його словами імунітету щодо міжнародних злочинів не існує, так само, як і терміну давності у злочинах проти людства.

Хан засудив завдані Москвою ракетні удари по Україні у понеділок, внаслідок яких загинули щонайменше 19 людей, понад сто осіб отримали поранення. Наразі прокурори Міжнародного кримінального суду розслідують цей злочин.

«Абсолютно чітка позиція: ви не можете навмисно цілити в цивільні об'єкти: школи та лікарні, місця проживання цивільних осіб, якщо вони не використовуються для отримання явної військової переваги» — заявив він.

На переконання Карім Хана, такі невибіркові атаки, які трапляються не вперше, слід розглядати, як частину загальної моделі, якої дотримується агресор.

Прокурор МКС також сказав, що сьогодні міжнародне право є актуальним, як ніколи, враховуючи нинішню напруженість між Росією та Заходом.

«Це дуже критичний момент, коли лідери говорять про застосування насильства, використання бомб, використання куль. Варто зупинитися й подумати, куди ми йдемо? Але коли ми говоримо про тактичну ядерну зброю, це не просто сутінкова зона. Це переддень кошмару. І ми повинні сприймати це надзвичайно серйозно», — прокоментував він ядерні погрози Путіна.

Як відомо, Карім Хан і його спільна слідча група разом із шістьма країнами ЄС розслідують військові злочини в Україні під егідою Євроюсту, агентства блоку з судової співпраці.