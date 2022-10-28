Хто може отримати статус учасника бойових дій: Генштаб роз’яснив постанову Кабміну
Серед нововведень – скасовано вимогу щодо кількості днів перебування в зоні боїв, інформує
Кабінет міністрів України
Як
Щоб підтвердити виконання бойових завдань військовий має подати витяги/копії з (за наявності хоча б одного з таких документів):
- бойових донесень
- журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки)
- вахтових журналів
- польотних листів
- матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.
Для отримання статусу УБД командири військових частин повинні звернутися до комісії, яка утворена при органі, у підпорядкуванні якого перебуває військова частина або військовослужбовці самостійно можуть звернутися із відповідними документами через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
Військовим слід мати при собі:
- один із документів, що підтверджують виконання бойових завдань, зазначених вище,
- довідку про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони, форма якої затверджена новим додатком до Постанови КМУ № 413.