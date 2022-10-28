Хто може отримати статус учасника бойових дій: Генштаб роз’яснив постанову Кабміну

Серед нововведень – скасовано вимогу щодо кількості днів перебування в зоні боїв, інформує ZN.ua.

Кабінет міністрів України змінами до Постанови КМУ № 413 змінив порядок та процедура надання статусу учасника бойових дій громадянам України, які стали на захист України від початку повномасштабного російського вторгнення, з лютого 2022 року.

Як зазначили в Генштабі ЗСУ, тепер основною умовою надання статусу УБД для військовослужбовців є факт виконання ними особисто, або у складі військової частини бойових завдань. Водночас вимогу щодо кількості днів перебування в районах проведення бойових дій відмінено.

Щоб підтвердити виконання бойових завдань військовий має подати витяги/копії з (за наявності хоча б одного з таких документів):

  • бойових донесень
  • журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки)
  • вахтових журналів
  • польотних листів
  • матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

Для отримання статусу УБД командири військових частин повинні звернутися до комісії, яка утворена при органі, у підпорядкуванні якого перебуває військова частина або військовослужбовці самостійно можуть звернутися із відповідними документами через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Військовим слід мати при собі:

  • один із документів, що підтверджують виконання бойових завдань, зазначених вище,
  • довідку про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони, форма якої затверджена новим додатком до Постанови КМУ № 413.


Ірина Знась, ZN.ua





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