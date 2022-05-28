Игорь Кузин: «Единственная территория, которая когда-то была и может быть эндемичной по чуме – это юг Украины»

В то же время главный санврач заверил, что за весь период работы Одесского противочумного института ни по одному из исследований подозрения на чуму не было, информирует ZN.ua.

Игорь Кузин: «Единственная территория, которая когда-то была и может быть эндемичной по чуме – это юг Украины»

Вероятность вспышки чумы в Украине невысока. В то же время, это заболевание в мире рассматривается как одна из вероятных угроз с точки зрения биологического оружия. Готова ли Украина к возможному появлению такого заболевания в интервью ZN.UA рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, с которым пообщалась Алла Котляр.

«Речь идет сугубо о легочной чуме, которая переносится очень тяжело. Но лечение существует, оно эффективно. Это антибиотикотерапия. Показатели летальности не такие, как были несколько сот лет назад. Конечно, мы не можем прогнозировать действия РоSSии. Поэтому на уровне областей есть определенные неснижаемые запасы для оказания адекватной помощи на случай применения врагом как химического, радиационного, так и биологического оружия», – заявил Кузин.

Говоря о мониторинге, он отметил, что у нас работает Одесский противочумный институт. Санврач объяснил, что единственная территория, которая когда-то была и может быть эндемичной по чуме, — это юг Украины. За весь период работы противочумного института ни по одному из исследований подозрения на чуму не было.

«Исследования проводятся и сейчас. Дополнительно, для повышения готовности, Минздравом были поставлены специальные ПЦР-тестсистемы во все центры контроля и профилактики болезней. Любой случай может быть диагностирован. И, соответственно, запустится механизм реагирования. Но пока рисков активизации каких-то природных очагов чумы мы не видим», – подытожил Кузин.

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