В городах Европы начинаются акции за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС
Как отмечают в Верховной Раде, большинство граждан ЕС считают, что Украина является частью европейской семьи и должна стать членом Евросоюза, информирует
В ряде городов Европы 28 мая начинаются мирные уличные акции в поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС в июне, сообщает
Акции пройдут в следующих городах: Милан, Вена, Брюссель, Берлин, Париж, Прага и Варшава.
Также состоится сбор подписей, которые будут переданы Европейскому совету перед заседанием 23 июня в Брюсселе. «Важно, чтобы политики стран ЕС услышали голос своих граждан и приняли необходимое решение о юридическом закреплении статуса Украины», –
Детали касательно акций можно найти на сайте: