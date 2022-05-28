В городах Европы начинаются акции за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

Как отмечают в Верховной Раде, большинство граждан ЕС считают, что Украина является частью европейской семьи и должна стать членом Евросоюза, информирует ZN.ua.

В городах Европы начинаются акции за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

В ряде городов Европы 28 мая начинаются мирные уличные акции в поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС в июне, сообщает Верховная Рада.

Акции пройдут в следующих городах: Милан, Вена, Брюссель, Берлин, Париж, Прага и Варшава.

Также состоится сбор подписей, которые будут переданы Европейскому совету перед заседанием 23 июня в Брюсселе. «Важно, чтобы политики стран ЕС услышали голос своих граждан и приняли необходимое решение о юридическом закреплении статуса Украины», – комментирует заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк.

Детали касательно акций можно найти на сайте: EUkraineNow.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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