В городах Европы начинаются акции за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

В ряде городов Европы 28 мая начинаются мирные уличные акции в поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС в июне, сообщает Верховная Рада .

Акции пройдут в следующих городах: Милан, Вена, Брюссель, Берлин, Париж, Прага и Варшава.

Также состоится сбор подписей, которые будут переданы Европейскому совету перед заседанием 23 июня в Брюсселе. «Важно, чтобы политики стран ЕС услышали голос своих граждан и приняли необходимое решение о юридическом закреплении статуса Украины», – комментирует заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк.