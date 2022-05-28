На Херсонщину оккупанты стягивают танки пятидесятилетней давности — ОК «Юг»

В Херсонской области роSSийские захватчики используют устаревшую, расконсервированную технику. В частности, за последние несколько дней они подтянули в зону боевых действий около 30 танков Т-62 пятидесятилетней давности. Об этом сообщает ОК "Юг".

По информации украинских военных, в Херсонской области россияне продолжают строить оборонительные укрепления. Чтобы обеспечить себя строительными материалами, они запустили в области работу цементных и бетонных заводов. Кроме того, оккупанты ради собственной обороны срывают плиты с дорог.

Для дальнейших попыток захвата ряда населенных пунктов враг стягивает военную технику, в том числе боевые бронированные машины, реактивные системы залпового огня, а также устаревшие танки Т-62. Также россияне производят обстрелы позиций ВСУ с воздуха. За минувшие сутки ими были нанесены 5 ударов с вертолетов Ми-8. Две крылатые ракеты типа «воздух – воздух» самоликвидировались. Самолет Су-35, из которого они были выпущены, сбили Воздушные силы ВСУ.