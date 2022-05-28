В окрестностях Северодонецка продолжаются бои, но город не отрезан – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в окрестностях Северодонецка продолжаются бои, но город не отрезан.

По его словам, сепаратистские " СМИ " распространяют ложь командиров "ЛНР", что Северодонецк якобы отрезан. Оккупанты зашли в район гостиницы "Мир" и автовокзала.

"РоSSияне не смогут захватить Луганщину в ближайшие дни, как прочат аналитики, нам хватит сил и средств держать оборону. Однако не исключено, что для того чтобы не попасть в окружение - придется отойти", - подчеркнул Гайдай.

Трасса "Лисичанск-Бахмут" полностью простреливается, передвижение по ней опасно.

Он подчеркнул, что в Луганской области почти невозможно выходить на улицу из-за плотности обстрелов.