Как танки "Леопард" стали яблоком раздора между Берлином и Варшавой

А немецкая оппозиция критикует правительство за промедление в поставках оружия Украине

Как танки
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Польский президент критикует правительство ФРГ за якобы нарушенное обещание поставить Польше танки, а немецкие консерваторы - за промедление с поставками тяжелых вооружений Украине, пишет DW.

"Немецкое правительство ошарашено, я бы так сказал". Столь недипломатично ответил официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт на вопрос журналиста о реакции федерального правительства на прозвучавшую из уст польского президента острую критику в адрес Германии, информирует ZN.ua.

Анджей Дуда обвинил Берлин в нарушении обещания, данного Польше - поставить немецкие танки взамен тех Т-72 советского производства, которые Варшава предоставила Украине из собственных резервов.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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