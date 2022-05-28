Как танки "Леопард" стали яблоком раздора между Берлином и Варшавой

Польский президент критикует правительство ФРГ за якобы нарушенное обещание поставить Польше танки, а немецкие консерваторы - за промедление с поставками тяжелых вооружений Украине, пишет DW .

"Немецкое правительство ошарашено, я бы так сказал". Столь недипломатично ответил официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт на вопрос журналиста о реакции федерального правительства на прозвучавшую из уст польского президента острую критику в адрес Германии, информирует ZN.ua .