Как танки "Леопард" стали яблоком раздора между Берлином и Варшавой
А немецкая оппозиция критикует правительство за промедление в поставках оружия Украине
Польский президент критикует правительство ФРГ за якобы нарушенное обещание поставить Польше танки, а немецкие консерваторы - за промедление с поставками тяжелых вооружений Украине,
"Немецкое правительство ошарашено, я бы так сказал". Столь недипломатично ответил официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт на вопрос журналиста о реакции федерального правительства на прозвучавшую из уст польского президента острую критику в адрес Германии, информирует
Анджей Дуда обвинил Берлин в нарушении обещания, данного Польше - поставить немецкие танки взамен тех Т-72 советского производства, которые Варшава предоставила Украине из собственных резервов.