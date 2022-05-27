Одна из самых сложных эвакуаций: из Лисичанска удалось вывезти людей, фото

Украинские правоохранители эвакуировали из Лисичанска 31 человека, из них 13 детей.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Апостроф .

“Это была одна из самых тяжелых эвакуаций за последнее время, но самая продуктивная. Патрульные полицейские приехали в Лисичанск забрать семерых людей, которые заранее сообщили, что хотят эвакуироваться. Патрульных это не устроило, и начался психологический разговор”, – говорится в публикации.

В результате через несколько часов началась эвакуация 31 человека, из которых 13 детей. Также отмечается, что медикам передали женщину, которая на днях перенесла инсульт.