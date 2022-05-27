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2022-05-27
Одна из самых сложных эвакуаций: из Лисичанска удалось вывезти людей, фото
Украинские правоохранители эвакуировали из Лисичанска 31 человека, из них 13 детей.
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует
“Это была одна из самых тяжелых эвакуаций за последнее время, но самая продуктивная. Патрульные полицейские приехали в Лисичанск забрать семерых людей, которые заранее сообщили, что хотят эвакуироваться. Патрульных это не устроило, и начался психологический разговор”, – говорится в публикации.
В результате через несколько часов началась эвакуация 31 человека, из которых 13 детей. Также отмечается, что медикам передали женщину, которая на днях перенесла инсульт.
Маргарита Лепс, Апостроф