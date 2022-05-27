Дочь Путина сделала очередную подтяжку лица в Германии

По официальным данным, у роSSийского диктатора две дочери, однако в прессе часто говорят о его внебрачных детях. Выяснилось, что младшая дочь Владимира Путина Екатерина Тихонова систематически летает в Германию, чтобы делать особенную процедуру по подтяжке лица. Тратит она на это не менее 4300 долларов.

“Хочет, как ее папа, жить вечно“: дочь Путина сделала подтяжку лица в Германии

Издание Mirror со ссылкой на бортовые журналы, сообщает, что дочь Путина, рожденная в браке с экс-первой леди Людмилой Путиной, летала в Германию более 50 раз.

"Дочь Путина потратила тысячи евро на странную косметическую процедуру — она, как и ее папа, хочет быть моложе и жить вечно?" – задаются вопросом западные СМИ.

“Хочет, как ее папа, жить вечно“: дочь Путина сделала подтяжку лица в Германии

“Хочет, как ее папа, жить вечно“: дочь Путина сделала подтяжку лица в Германии

Известно, что в Европе, против которой жадно и яростно выступает ее папочка, Тихонова делает уникальную процедуру, которую также очень любит американская теледива Ким Кардашьян. Речь идет о плазмолифтинге.

В ходе процедуры у клиента берут кровь и извлекают из нее плазму с помощью специального оборудования. После этого плазму вводят в лицо, и происходит естественный процесс омоложения и подтяжки лица.

“Хочет, как ее папа, жить вечно“: дочь Путина сделала подтяжку лица в Германии

Стоит отметить, что дочери Путина всего 35 лет, а она уже активно омолаживается. Подобными косметическими процедурами, ботоксом, а то и пластической хирургией балуется и ее отец, который с годами вообще перестал быть похожим на себя.

Напомним, стало известно, что Путин перенес операцию и находится в тяжелом состоянии - полутруп.


Анастасия Березовская, Тудей

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