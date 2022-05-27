Правительство продлило карантин до конца лета из-за СOVID-19

Кабинет министров продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль по итогам заседания правительства.

«Одобрен проект постановления о продлении на территории Украины карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года», - сообщил он.