Глава Мінкульту Литви запропонував помістити російську культуру "на карантин"

Симонас Кайріс вважає, що під час вторгнення РФ в Україну в Європі слід утриматися від показу класичних російських творів, інформує ZN.ua.

Глава Мінкульту Литви запропонував помістити російську культуру
© DELFI

Глава Мінкульту Литви Симонас Кайріс заявив, що під час війни в Україні Європі слід "відпочити" від творів російської культури. Керівника відомства цитує литовське видання Delfi.

"Спочатку ми маємо почути, що нещодавно сказав міністр культури України Олександр Ткаченко. Він висловив сподівання, що принаймні на час війни ми повинні утриматися і від показу класичних творів у Європі. Це досить чесна позиція", – заявив Кайріс.

За словами міністра, це побажання направлене насамперед не на Литву. Він зазначив, що у Європі є країни, де "в репертуари повертаються певні твори".

Те, як бути з російською культурою під час війни, на думку Кайріса, пояснила письменниця Крістіна Сабаляускайте.


Богдан Затула, ZN.ua





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