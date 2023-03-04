Росія роздратувала Китай: чи зважиться Пекін на летальну допомогу? – The Economist

Упродовж десятиліть Росія постачала зброю в Китай . З 2001 по 2010 роки щороку в середньому на 2 мільярди доларів, а в 2015 році – на цілих 7 мільярдів доларів. Тепер ситуація змінилася, пише The Economist.

Під час провального вторгнення в Україну Росія втратила понад 9400 одиниць техніки, зокрема і понад 1500 танків. Крім того, їй катастрофічно бракує боєприпасів. Америка заявляє, що має дані розвідки, які свідчать про те, що Китай розглядає можливість постачати Росії зброю. Це може змінити хід війни, а також спровокує глибшу кризу у відносинах Китаю з Америкою та Європою.