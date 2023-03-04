Росія роздратувала Китай: чи зважиться Пекін на летальну допомогу? – The Economist

Пекін має достатньо ваги, щоб схилити шальки терезів, проте чи зробить він це, інформує ZN.ua?

Упродовж десятиліть Росія постачала зброю в Китай. З 2001 по 2010 роки щороку в середньому на 2 мільярди доларів, а в 2015 році – на цілих 7 мільярдів доларів. Тепер ситуація змінилася, пише The Economist.

Під час провального вторгнення в Україну Росія втратила понад 9400 одиниць техніки, зокрема і понад 1500 танків. Крім того, їй катастрофічно бракує боєприпасів. Америка заявляє, що має дані розвідки, які свідчать про те, що Китай розглядає можливість постачати Росії зброю. Це може змінити хід війни, а також спровокує глибшу кризу у відносинах Китаю з Америкою та Європою.

Росія з перших місяців війни неодноразово зверталася до Китаю з проханням про зброю. Китай неодноразово відмовлявся, надаючи лише нелетальну допомогу, таку як шоломи, і предмети подвійного призначення, зокрема деталі літаків. Американські офіційні особи публічно не розкривали подробиць того, що, на їхню думку, планує Китай. Але 23 лютого німецький журнал Der Spiegel заявив, що російські збройні сили ведуть переговори з китайською компанією Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology про придбання 100 ударних безпілотників. Росія використовує такі безпілотники як на передовій, так і для регулярних ударів по енергомережі України.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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