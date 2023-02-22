У Китаї заперечують, що розглядали можливість надання Росії летальної зброї

Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що КНР не розглядає передачу РФ летальної зброї для її використання у війні проти України, передає CNN. При цьому Ван Веньбінь звинуватив США та НАТО в поширенні неправди щодо потенційної ролі Пекіна у російсько-українській війні.

«Сполучені Штати та інші країни НАТО зараз постійно поширюють інформацію про те, що Китай може постачати зброю Росії, що є трюком, який був використаний і розіграний на початку української кризи», – заявив Ван Веньбінь.

За його словами, що Китай закликає НАТО «припинити паплюжити Китай необґрунтованими спекуляціями щодо України, відмовитися від старого менталітету холодної війни про гру з нульовою сумою та блокове протистояння та припинити розпалювати конфронтацію».