Китай не поставляє РФ летальну зброю – Блінкен

Однак у США занепокоєні деякими приватними компаніями КНР, які можуть допомагати Росії.

США та інші країни не бачили нічого, що б порушило зобов’язання Китаю не надавати Росії летальну зброю. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем, передає BBC, інформує ZN.ua.

Китай не поставляє РФ летальну зброю – Блінкен
© unsplash.com/whitehost

«Це важливе зобов’язання, важлива політика, і зараз ми не бачили нічого, що суперечило б цьому», – зазначив Блінкен.

Водночас за його словами, Сполучені Штати як і раніше стурбовані «приватними компаніями в Китаї, які можуть надавати допомогу, в деяких випадках явно спрямовану на посилення військового потенціалу Росії в Україні».

Пекін утримується від відкритого засудження вторгнення Росії в Україну. Але з лютого просуває «мирний план», який Захід зустрів скептично.

Минулого тижня спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідав Україну й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.





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