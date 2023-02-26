В ЦРУ підтвердили наміри Китаю надати Росії летальну зброю

Цю інформацію озвучив директор ЦРУ Вільям Бернс.

В ЦРУ підтвердили наміри Китаю надати Росії летальну зброю
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Директор ЦРУ Вільям Бернс підтвердив можливість того, що Китай може надати летальну допомогу Росії у війні проти України, пише CBS News із посиланням на ексклюзивне інтерв’ю посадовця каналу.

«Ми впевнені, що китайське керівництво розглядає можливість надання летальної зброї», — повідомив він.

Бернс підкреслив, що Китай ще не прийняв рішення про передачу летальної допомоги Росії, і пролив світло на логіку рішення адміністрації Байдена оприлюднити ці дані.

Метою адміністрації є стримати Китай від прийняття рішення про передачу такої допомоги. На переконання Бернса, китайська влада зараз зважує наслідки такого кроку і надзвичайно важливим є попередити Пекін про можливу реакцію США.

«Ми не бачимо, що остаточне рішення вже прийняте, і не бачимо доказів фактичних поставок летального озброєння. Саме тому Блінкен і президент чітко виступили із поясненнями щодо наслідків такого кроку», — сказав Бернс, інформує ZN.ua.

Бернс зазначив, що вторгнення Росії в Україну та відповідна реакція в усьому світі викликає особливий інтерес у Сі.

«Немає жодного іноземного лідера, який би спостерігав за досвідом Путіна в Україні, за розвитком війни більш уважно, ніж Сі Цзіньпін. Я думаю, багато в чому він був збентежений і протверезів через побачене», — сказав Бернс.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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