У Білому домі не мають фактів передачі Єгиптом Росії летальної зброї

Каїр т Вашингтон залишаються партнерами.

У Білому домі заявили, що не мають жодних ознак того, що Єгипет надає Росії летальну зброю для війни в Україні, повідомляє CNN із посиланням на речника Ради національної безпеки США Джона Кірбі, інформує ZN.ua .

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В отриманому Washington Post документі розвідки США , який, серед інших, був оприлюднений у соцмережах, йдеться про те, що Єгипет планував виготовити для Росії 40 тисяч ракет: президент Абдель Фатах ас-Сісі доручив офіційним особам тримати виробництво та відвантаження в таємниці, «щоб уникнути проблем із Заходом».

«Ми не бачили жодних ознак того, що Єгипет надає Росії смертоносну зброю», — повідомив Кірбі, додавши, що Єгипет є для США значним партнером у сфері безпеки і залишатиметься ним.

«Збройні сили Сполучених Штатів мають давні стосунки з Єгиптом у сфері оборони, які сягають багатьох, багатьох років», — сказав він, розмовляючи з журналістами на борту Air Force One.

Кірбі відмовився підтвердити дійсність документа і відмовився розповісти про будь-які дипломатичні розмови між Вашингтоном і Каїром.

Єгипетський чиновник, якого державні ЗМІ не назвали, прокоментував цю інформацію, назвавши її «інформаційним абсурдом» і заявив, що Єгипет дотримується «збалансованої політики» з усіма міжнародними партнерами.

Декілька країн, які фігурують у документах із розвідданими американської спецслужби, вже прокоментували цю інформацію.