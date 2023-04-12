У Білому домі не мають фактів передачі Єгиптом Росії летальної зброї

Каїр т Вашингтон залишаються партнерами.

У Білому домі заявили, що не мають жодних ознак того, що Єгипет надає Росії летальну зброю для війни в Україні, повідомляє CNN із посиланням на речника Ради національної безпеки США Джона Кірбі, інформує ZN.ua.

У Білому домі не мають фактів передачі Єгиптом Росії летальної зброї
© U.S. Secretary of Defense/flickr

В отриманому Washington Post документі розвідки США, який, серед інших, був оприлюднений у соцмережах, йдеться про те, що Єгипет планував виготовити для Росії 40 тисяч ракет: президент Абдель Фатах ас-Сісі доручив офіційним особам тримати виробництво та відвантаження в таємниці, «щоб уникнути проблем із Заходом».

«Ми не бачили жодних ознак того, що Єгипет надає Росії смертоносну зброю», — повідомив Кірбі, додавши, що Єгипет є для США значним партнером у сфері безпеки і залишатиметься ним.

«Збройні сили Сполучених Штатів мають давні стосунки з Єгиптом у сфері оборони, які сягають багатьох, багатьох років», — сказав він, розмовляючи з журналістами на борту Air Force One.

Кірбі відмовився підтвердити дійсність документа і відмовився розповісти про будь-які дипломатичні розмови між Вашингтоном і Каїром.

Єгипетський чиновник, якого державні ЗМІ не назвали, прокоментував цю інформацію, назвавши її «інформаційним абсурдом» і заявив, що Єгипет дотримується «збалансованої політики» з усіма міжнародними партнерами.

Декілька країн, які фігурують у документах із розвідданими американської спецслужби, вже прокоментували цю інформацію.

Оприлюднення цих документів вже стало найгіршим розкриттям інформації про національну безпеку США за багато років, вважають експерти.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – AxiosАрешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Китайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони ТайванюКитайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони Тайваню
Блок рекламы


Похожие новости
Відносини між політичними спільнотами повинні регулюватися не силою зброї – Папа РимськийВідносини між політичними спільнотами повинні регулюватися не силою зброї – Папа Римський
Європа та Китай мають спільно взаємодіяти заради припинення війни в Україні – Мінекономіки ІспаніїЄвропа та Китай мають спільно взаємодіяти заради припинення війни в Україні – Мінекономіки Іспанії
Електронні повістки та заборона виїзду за кордон: в Росії прийняли новий закон про військовий обов’язокЕлектронні повістки та заборона виїзду за кордон: в Росії прийняли новий закон про військовий обов’язок
США досі не почали поставки зброї Україні за ленд-лізом — PoliticoСША досі не почали поставки зброї Україні за ленд-лізом — Politico
Ахметов дозрів до позову проти Росії через активи, які втратив ще у 2014-2017 рокахАхметов дозрів до позову проти Росії через активи, які втратив ще у 2014-2017 роках
В Білому домі не знають, хто стоїть за витоком секретних документівВ Білому домі не знають, хто стоїть за витоком секретних документів
Утворилася вирва: біля Громадської палати Росії стався вибухУтворилася вирва: біля Громадської палати Росії стався вибух
Україна без жодних умов передала Росії ще п’ятьох важкопоранених полоненихУкраїна без жодних умов передала Росії ще п’ятьох важкопоранених полонених
Ще один топ-менеджер енергетичної галузі помер у Росії за загадкових обставинЩе один топ-менеджер енергетичної галузі помер у Росії за загадкових обставин
У Естонії не виключили, що могли б придбати літаки F-16 для передачі УкраїніУ Естонії не виключили, що могли б придбати літаки F-16 для передачі Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости