Ресурсов у них не так много, как бы они не понтовались, - Тарас Загородний о рф

Ресурсов у них не так много, как бы они не понтовались, - Тарас Загородний о рф

Политолог Тарас Загородний рассказал, как в ближайшее время будут развиваться военные действия в роSSийско-украинской войне.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Будут «качели»: что-то захватывают, а потом отбивают. Это сложный и, к сожалению, кровавый процесс. Всем уже понятно, что это война на выживание: (россияне, - Ред.) открыто говорят – «захватить Украину, вывезти украинцев россию, заселить своих, разграбить территорию и выкачивать ресурсы» – это всё, что их интересует», - отметил Тарас Загородний.

По словам эксперта, с такой политикой рф (разграбить и выкачивать с Украины ресурсы) украинцы сталкиваются не впервые: последние 300 лет роSSийско-украинские отношения существовали именно по такому принципу.

«Плохие новости с Донбасса будут, но смотрите на карту, что было 3 месяца назад и что они хотели захватить, а теперь они даже не могут захватить Донбасс так, как хотели», - подчеркнул Тарас Загородний.

Как отметил политолог, россии пришлось отказаться от большинства своих изначальных планов, в том числе и от захвата Киева, а сейчас они пытаются захватить Северодонецк и Лисичанск.

«Ресурсов у них не так много, как бы они не понтовались, но на отдельных участках фронта они могут сконцентрировать огромное количество – это и сейчас понятно. Чем больше техники на отдельных участках фронта, тем больше огневая поддержка», - сказал Тарас Загородний.


user, politeka.net

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