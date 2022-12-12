"Російський поет": пропаганда примудрилася "вкрасти" Тараса Шевченка, фото

Російська пропаганда спочатку намагалася демонізувати Тараса Шевченка, а зараз вирішила його привласнити. "Українського націоналіста" тепер називають "російським поетом".

Про це повідомляє журналіст Денис Казанський у Telegram.

«Це дуже смішно. Ще до війни російська пропаганда намагалася демонізувати Шевченка. У нульових замовляли пасквілі на нього Бузіні. І приблизно тоді ж луганський письменник Гліб Бобров написав книгу «Тарас Шевченко – хрещений батько українського націоналізму» (наче це щось погане)», — написав Казанський.

Він зазначив, що Гліб Бобров досі мешкає у Луганську і з 2014 року працює з окупаційною владою. Однак тепер методички змінилися і у Луганську вирішили вважати Шевченка не українським націоналістом, а російським поетом.

"Цікаво, чи напише тепер Гліб Бобров книгу "Тарас Шевченко - хрещений батько російського антифашизму"?" – додав журналіст.