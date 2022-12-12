"Російський поет": пропаганда примудрилася "вкрасти" Тараса Шевченка, фото

"Російський поет": пропаганда примудрилася "вкрасти" Тараса Шевченка, фото

Російська пропаганда спочатку намагалася демонізувати Тараса Шевченка, а зараз вирішила його привласнити. "Українського націоналіста" тепер називають "російським поетом".

Про це повідомляє журналіст Денис Казанський у Telegram.

«Це дуже смішно. Ще до війни російська пропаганда намагалася демонізувати Шевченка. У нульових замовляли пасквілі на нього Бузіні. І приблизно тоді ж луганський письменник Гліб Бобров написав книгу «Тарас Шевченко – хрещений батько українського націоналізму» (наче це щось погане)», — написав Казанський.

Він зазначив, що Гліб Бобров досі мешкає у Луганську і з 2014 року працює з окупаційною владою. Однак тепер методички змінилися і у Луганську вирішили вважати Шевченка не українським націоналістом, а російським поетом.

"Цікаво, чи напише тепер Гліб Бобров книгу "Тарас Шевченко - хрещений батько російського антифашизму"?" – додав журналіст.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Прем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІПрем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІ
Російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — NewsweekРосійські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — Newsweek
Заради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 ммЗаради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм
Британська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотникамиБританська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотниками
США погодились продати Польщі 116 танків AbramsСША погодились продати Польщі 116 танків Abrams
Блок рекламы


Похожие новости
Не знав про звільнення: у Херсоні чоловік накинувся на ЗСУ, фотоНе знав про звільнення: у Херсоні чоловік накинувся на ЗСУ, фото
WP: Пропаганда Росії намагається демонізувати біженців з України в ЄвропіWP: Пропаганда Росії намагається демонізувати біженців з України в Європі
Тісно співпрацювала з окупантами: у Києві затримали колаборантку, фотоТісно співпрацювала з окупантами: у Києві затримали колаборантку, фото
Його фото облетіло мережі: льотчик, який збив п'ять "шахідів", отримав звання Героя УкраїниЙого фото облетіло мережі: льотчик, який збив п'ять "шахідів", отримав звання Героя України
ЗСУ використовують незвичайний французький міномет: фото, відео та характеристикиЗСУ використовують незвичайний французький міномет: фото, відео та характеристики
Російські мародери відзначилися українським подарунком зраднику Царьову: фото "трофея"Російські мародери відзначилися українським подарунком зраднику Царьову: фото "трофея"
У День ЗСУ з російського полону повернулися 60 бійців: фото та відеоУ День ЗСУ з російського полону повернулися 60 бійців: фото та відео
Які літаки могли потрапити під удар на авіабазі у Курську: фото з супутникаЯкі літаки могли потрапити під удар на авіабазі у Курську: фото з супутника
Під обстріл окупантів потрапив монастир УПЦ МП: фото та відеоПід обстріл окупантів потрапив монастир УПЦ МП: фото та відео
Можуть повернутися до радянської практики: у Росії почали друкувати талони на їжу, фотофактМожуть повернутися до радянської практики: у Росії почали друкувати талони на їжу, фотофакт
Последние новости
Подгружаем последние новости