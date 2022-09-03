«Покаяння можливе лише тоді, коли росія програє»: бандурист Тарас Компаніченко розповів, хто має взяти на себе провину за війну

Бандурист і боєць ТРО Тарас Компаніченко розповів, що сьогодні російській культурі загрожує знищення, якщо їхні еліти не візьмуть на себе провину за війну.

Про це він розповів у програмі «Різні люди» .

«Культура – це те, що про емпатію, культура – це про співчуття. Нам завжди дорікали, що в українській культурі надто багато віктизму, що в нас комплекс жертви. Краще бути з комплексом жертви, ніж із комплектом ката, який усіх давить і знищує», - заявляє Тарас Компаніченко.

Тому, переконаний він, російська еліта повинна визнати за собою вину, це необхідно для того, щоб російська культура залишилася і збереглася, адже поки зрозуміло, куди це все йде. Кобзар стверджує, що подолання цивілізаційної і культурної прірви тепер можливе лише після покаяння агресора.

«Тому мені видається, що це можливо, коли буде покаяння, а покаяння можливе лише тоді, коли росія програє, росія повинна програти», - підкреслює Тарас Компаніченко.

Тим не менш, констатує кобзар, вони все виправдовують, а їхня культура не працює як дзеркало, яке показувало би їхні вади. Зокрема, він згадує про священників, які освячують ракети «Сатана», - це показує рівень знищення суспільства і підвалин його моралі.