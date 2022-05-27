В военном плане Германия подводит Украину — посол Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что немецкому канцлеру Олафу Шольцу не хватает смелости. Его критику во время выступления на форуме в Давосе цитирует издание Bild .

"В Киеве надеялись услышать в этом выступлении, какие шаги предпримет коалиция, чтобы оказать нам массовую поддержку — чтобы Украина выиграла эту войну. К сожалению, этого не произошло, особенно в отношении немедленной доставки тяжелого вооружения из Германии", - заявил Мельник.

После этого посол добавил, что канцлеру не хватает "лидерства и смелости".