В военном плане Германия подводит Украину — посол Мельник

По его мнению, канцлеру ФРН не хватает лидерства.

В военном плане Германия подводит Украину — посол Мельник
© Скриншот Youtube

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что немецкому канцлеру Олафу Шольцу не хватает смелости. Его критику во время выступления на форуме в Давосе цитирует издание Bild.

"В Киеве надеялись услышать в этом выступлении, какие шаги предпримет коалиция, чтобы оказать нам массовую поддержку — чтобы Украина выиграла эту войну. К сожалению, этого не произошло, особенно в отношении немедленной доставки тяжелого вооружения из Германии", - заявил Мельник.

После этого посол добавил, что канцлеру не хватает "лидерства и смелости".


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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