«Государство оказалось не готово, что надо будет в один момент экипировать под миллион бойцов» — председатель «Вернись живым» о неукомплектованности армии

За восемь лет государство не смогло подготовиться к полномасштабной войне, и в том числе не смогло сформировать, экипировать и обеспечить техническими средствами подразделения территориальной обороны, которые должны были развернуть в течение 2022 года. Это и стало одной из причин проблем подразделений ТрО в разгар войны, рассказал в интервью Инне Ведерниковой для ZN.UA глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут.

«Происходит ожидаемое. С момента принятия закона о национальном сопротивлении в июле началось довольно неторопливое создание ТРО - его региональных представительств, бригад, батальонов и т.д. Как известно, процесс несколько активизировался после принятия изменений в закон в январе. Но главное одно: развертывание ТРО для военного положения должно было занять год. То есть фактически 24 февраля мы вступили в войну в состоянии «как есть», а не так, как нам хотелось бы», - отметил он.

Чмут указал, что накануне войны на каком-то уровне «в пожарном порядке» Кабмин упорядочил нормативную базу, развернул оперативное командование, обозначил какую-то структуру, ввел какое-то количество штатных должностей.

«До 10 тысяч – в мирное время, по закону. Где-то даже началась боевая подготовка и сборы. Но весь этот процесс априори не может быть скорым. Что касается финансирования ТрО, то оно изначально было небольшим. Потому что весь оборонный бюджет был не таким, каким должен быть. Так, на 23 февраля у армии не было проблем с обеспечением. А вот 24-го они начались, поскольку втрое увеличилось количество людей», – добавил он.

Сейчас силы ТРО насчитывают 110 тысяч, ВСУ — 550 тысяч, других силовых структур — около 200 тысяч и государство оказалось не готовым, что нужно будет в один момент экипировать под миллион бойцов. В том числе заложить запас, учитывая активные действия, с потерями в людях, вооружении, экипировке, которые нужно будет компенсировать ежедневно.

Чмут подчеркнул, что вопрос обеспечения войска – обязанность Вооруженных сил Украины и Минобороны.

«Не будем делить ВСУ и ТРО, все это — регулярные части ВСУ, которые комплектуются резервистами или мобилизованными в рамках оперативного резерва второй очереди. Это военнослужащие, которых обеспечивает армия. У них есть заместитель с тыла и другие. Естественно, государство, неожиданно вступившее в войну, не может везде успеть. Не было нужного количества закупок. Не было «броников», касок и другой формы. Следовательно, все, вместе с потребностями ТрО и ДФТГ, действительно легло на волонтеров, фонды, ОМС и тому подобное », - добавил он.