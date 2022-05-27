За минувшие сутки оккупанты убили по меньшей мере пять человек в Луганской области, повреждено около 50 домов — глава ОВА

Захватчики пытались прорваться в Северодонецк со стороны Пурдовки и Щедрищевого, информирует ZN.ua.

За минувшие сутки в результате обстрелов РФ в Луганской области погибли по меньшей мере пять человек, четверо из них – в Северодонецке. В Лисичанске захватчики атаковали отделение полиции. По области за минувшие сутки повреждено около 50 домов, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, на протяжении всех суток россияне пытались протиснуться в Северодонецк со стороны Пурдовки и Щедрищевого, враг атаковал позиции наших военных в районе Устиновки.

«Жители Северодонецка уже забыли, когда в городе хотя бы полчаса устанавливалась тишина. РоSSияне гатят по жилым кварталам непрерывно», - подчеркнул глава ОВА.

Он добавил, что 26 мая от снарядов врага погибли четыре жителя Северодонецка, все – в старых районах города.

«Двое из них – одновременно, у одной многоэтажки. Добавились и повреждения жилого фонда – 11 многоквартирных и один частный дом. И это исключительно в Северодонецке», – сообщил Гайдай.

В результате мощной артиллерийской атаки на Лисичанск в течение 25 мая повреждено 19 объектов. 26 мая оккупанты открыли огонь по отделению полиции в Лисичанске, к счастью, никто не пострадал.

Еще один мужчина был убит роSSийским снарядом вчера в Камышевахе. Также стало известно о гибели двух женщин в Горном в течение последней недели.

«В Попаснянской и Горной громадах разрушенного жилья – не перечислить. Что известно за 26 мая: 11 домов в Золотом, девять – в Горном, восемь – в Тошковке, четыре – в Нирковом, три – в Николаевке», - сообщил глава ОВА.

Он также добавил, что за минувшее отражено двенадцать атак врага, уничтожены танк, пять артиллерийских систем, пять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей. Кроме того, подразделения ПВО сбили вражеский вертолет Ка-52, крылатую ракету и БПЛА типа «Орлан-10».


Анастасия Гурин, ZN.ua

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