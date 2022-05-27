В Херсонской области захватчики грабят гуманитарные грузы с лекарствами распродают их втридорога – Денисова

В оккупированных районах Херсонской области обостряется гуманитарный кризис: нет лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний и жаропонижающих средств, информирует ZN.ua.

В Херсонской области захватчики грабят гуманитарные грузы с лекарствами распродают их втридорога – Денисова
© Telegram/hueviyherson

На временно оккупированных территориях Херсонской области обостряется гуманитарный кризис из-за тотальной нехватки лекарств. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

“Во временно оккупированной Херсонской области углубляется гуманитарный кризис из-за отсутствия лекарства. В результате невозможности осуществления поставок в регионе прекратили работу почти все аптеки. Небольшое количество фармацевтических учреждений, еще продолжающих работать, повысили цены на медицинские препараты в 3-5 раз”, – сообщила Людмила Денисова.

Поэтому в области образовался дефицит препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний и жаропонижающих средств.

В то же время, роSSийские захватчики нелегально завозят лекарства на территорию Херсонской области из временно оккупированного Крыма и продают на стихийных местных рынках. Все эти препараты не сертифицированы и могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.

Украинские волонтерские миссии пытаются попасть на оккупированные территории, однако захватчики их не пропускают. К тому же они грабят эти гуманитарные грузы, а затем продают награбленное жителям временно оккупированных территорий.

“РФ нарушает права жителей Украины на медицинскую помощь, гарантированные Гаагскими и Женевскими конвенциями. Такие действия противоречат нормам статьи 51 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений прав человека РФ в Украине”, – подчеркнула украинская омбудсмен.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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