В Херсонской области захватчики грабят гуманитарные грузы с лекарствами распродают их втридорога – Денисова

На временно оккупированных территориях Херсонской области обостряется гуманитарный кризис из-за тотальной нехватки лекарств. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

“Во временно оккупированной Херсонской области углубляется гуманитарный кризис из-за отсутствия лекарства. В результате невозможности осуществления поставок в регионе прекратили работу почти все аптеки. Небольшое количество фармацевтических учреждений, еще продолжающих работать, повысили цены на медицинские препараты в 3-5 раз”, – сообщила Людмила Денисова.

Поэтому в области образовался дефицит препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний и жаропонижающих средств.

В то же время, роSSийские захватчики нелегально завозят лекарства на территорию Херсонской области из временно оккупированного Крыма и продают на стихийных местных рынках. Все эти препараты не сертифицированы и могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.

Украинские волонтерские миссии пытаются попасть на оккупированные территории, однако захватчики их не пропускают. К тому же они грабят эти гуманитарные грузы, а затем продают награбленное жителям временно оккупированных территорий.