Работают "наотрез": Шольц рассказал, когда Германия откажется от роSSийской нефти
Германия работает "наотрез", чтобы положить конец своей зависимости от импорта роSSийского газа.
Как сообщает CNN, об этом во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил канцлер страны.
Он отмечает, "нет никаких сомнений" в том, что и Берлин, и Европейский союз положат конец своей зависимости от импорта энергоносителей из Москвы.
Шольц отметил, что роSSийская нефть может быть полностью выведена из эксплуатации к концу года, информирует
"Мы сделаем Германию независимой от импорта энергоносителей из РоSSии. Мы уже отказались от роSSийского угля. К концу года откажемся от роSSийской нефти. Что касается газа, мы также работаем над тем, чтобы стать независимыми", – заявил Шольц.
Он также сказал, что Германия ищет терминалы сжиженного природного газа (СПГ) и альтернативные источники поставок.