Германия работает "наотрез", чтобы положить конец своей зависимости от импорта роSSийского газа.

Как сообщает CNN, об этом во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил канцлер страны.

Он отмечает, "нет никаких сомнений" в том, что и Берлин, и Европейский союз положат конец своей зависимости от импорта энергоносителей из Москвы.

Шольц отметил, что роSSийская нефть может быть полностью выведена из эксплуатации к концу года, информирует Апостроф .

"Мы сделаем Германию независимой от импорта энергоносителей из РоSSии. Мы уже отказались от роSSийского угля. К концу года откажемся от роSSийской нефти. Что касается газа, мы также работаем над тем, чтобы стать независимыми", – заявил Шольц.

Он также сказал, что Германия ищет терминалы сжиженного природного газа (СПГ) и альтернативные источники поставок.