Угроза повторного наступления рф на север Украины: Жданов разъяснил ситуацию

Угроза повторного наступления рф на север Украины: Жданов разъяснил ситуацию

Стягивание россией войск на границу севера Украины - не обязательно означает, что начнется очередное вторжение с этого направления.

Об этом заявил вонный эксперт Олег Жданов.

"Я думаю, что второго похода россиян на север Украины не будет. Потому что для этого надо собрать еще хотя бы 200 тысячную группировку, которая входила в Украину 24 февраля.

Во-вторых, мы укрпеляем границу с каждым днем и уже такого парадного марша точно не будет. На сегодняшний день, по данным нашей разведки, мы не наблюдаем создание наступательной группировки.

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Скорее всего там будут переброшены несколько БТГ, которые могут атаковать нашу границу с целью отвлечения внимания. Чтобы мы не могли перебрасывать войска с северного направления на восточное. Для сковывания действий ВСУ.

Есть уже даже комедийная ситуация - жители Белгородской области написали петицию шойгу и путину о том, что якобы их обстреливают ВСУ и попросили усилить границу. И мы наблюдаем в Харьковской области напротив нас появилось до 2 БТГ, которые начали занимать позиции вдоль нашей границы", - говорит Жданов.


Алексей Ионов, politeka.net

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