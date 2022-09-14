Експерт оцінив ймовірність повторного наступу росіян на Харків

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що у російських військових немає наступальних ресурсів, аби знову розпочати вторгнення у звільнену Харківську область і безпосередньо в місто Харків. Про це він сказав під час одного з ефірів на YouTube , інформує ZN.ua .

"По-перше, нічим (відновити наступ - ред.). По-друге, навіть якщо вони зберуть ті розбиті війська в купу, вони ж покидали техніку. Їх же треба озброїти і посадити на якусь техніку. А з технікою у них проблеми. Вони навіть сьогодні в Білорусі на навчаннях намагаються відкатати зняту зі зберігання техніку", - пояснив експерт.

Він нагадав й про те, що, за даними ГУР і ГШ, Росія призупиняє відправку в Україну вже сформованих підрозділів.