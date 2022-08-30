Армія росії виснажена, але може завдати повторного удару: генерал США зробив попередження

Україна отримала зброю, дальність якої дозволяє завдавати ударів по військових об'єктах у росії, проте не робить цього.

Влада росії цинічно пояснює свій військовий провал в Україні "гуманізмом", але насправді його справжня причина в тому, що в російській армії все прогнило, а українці продемонстрували героїчну та винахідливу готовність захищати свою країну.

Таку думку висловив американський бригадний генерал у відставці Марк Арнольд, пише "24 канал".

При цьому генерал попередив, що армія росії виснажена, їй не вистачає добровольців для війни в Україні. Він упевнений, що путін не зможе поставити всю економіку країни на військові рейки і не запровадить масового заклику, адже це загрожує його владі.

Марк Арнольд наголосив, що США та союзники по НАТО ні в якому разі не повинні допустити заморозки конфлікту – це буде величезна помилка та перепочинок для росіян, після чого в період від 6 до 12 місяців вони завдадуть повторного удару.

"Зараз якраз той час, коли Україну потрібно забезпечити сучасною зброєю, щоб ударити по росії, поки її війська виснажені", – наголосив Арнольд.

Американський бригадний генерал у відставці зазначив, що зараз Україна вже робить основні кроки, які допоможуть їй перемогти. Йдеться про далекобійну артилерію та високоточні комплекси.