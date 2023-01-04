У ДПСУ спрогнозували можливість повторного наступу з території Білорусі

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив, що у відомстві наразі не фіксують створення угрупувань на території Білорусі, які були б готові до наступальних дій, але ЗСУ готуються до усіх сценаріїв. Про це очільник ДПСУ повідомив в ефірі телемарафону.

«У нас в державі є достатня кількість розвідувальних органів, і ми щодня моніторимо всю обстановку, яка складається на території республіки Білорусь. Ми розуміємо, що так звана союзна держава, яка надає з першого дня війни всю допомогу державі-агресору – інфраструктуру, повітряний простір, свої бази для підготовки, – вона в будь-який момент може надати допомогу і у вигляді сприяння повторному нападу на територію нашої держави. Проте на даний час ми не фіксуємо створення наступальних угруповань на території РБ. Загальна чисельність російських окупаційних військ, які на даний момент перебувають на території білорусі, переважно на полігонах у Вітебській області, на достатньому віддаленні від державного кордону з Україною, становить від 10 200 до 10 500 військовослужбовців», – сказав він.