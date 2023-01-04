У ДПСУ спрогнозували можливість повторного наступу з території Білорусі

«Якщо вони готові на другу поразку, тоді можна розпочати наступ завтра», інформує ZN.ua.

У ДПСУ спрогнозували можливість повторного наступу з території Білорусі
© Міністерство оборони республіки Білорусь

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив, що у відомстві наразі не фіксують створення угрупувань на території Білорусі, які були б готові до наступальних дій, але ЗСУ готуються до усіх сценаріїв. Про це очільник ДПСУ повідомив в ефірі телемарафону.

«У нас в державі є достатня кількість розвідувальних органів, і ми щодня моніторимо всю обстановку, яка складається на території республіки Білорусь. Ми розуміємо, що так звана союзна держава, яка надає з першого дня війни всю допомогу державі-агресору – інфраструктуру, повітряний простір, свої бази для підготовки, – вона в будь-який момент може надати допомогу і у вигляді сприяння повторному нападу на територію нашої держави. Проте на даний час ми не фіксуємо створення наступальних угруповань на території РБ. Загальна чисельність російських окупаційних військ, які на даний момент перебувають на території білорусі, переважно на полігонах у Вітебській області, на достатньому віддаленні від державного кордону з Україною, становить від 10 200 до 10 500 військовослужбовців», – сказав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Ворожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FTВорожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FT
В Україні очікується демографічна катастрофа: скільки громадян залишиться в державі у найближчі рокиВ Україні очікується демографічна катастрофа: скільки громадян залишиться в державі у найближчі роки
Минулого року в Україні пролунало близько 15 тисяч повітряних тривгМинулого року в Україні пролунало близько 15 тисяч повітряних тривг
Маріуполь зустрів новий рік у руїнах: жахливі фото міста-примариМаріуполь зустрів новий рік у руїнах: жахливі фото міста-примари
Чекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фотоЧекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фото
Блок рекламы


Похожие новости
РФ могла розмістити ядерну зброю в Білорусі та в окупованому Криму – ГУРРФ могла розмістити ядерну зброю в Білорусі та в окупованому Криму – ГУР
Генерал Павлюк про ймовірний наступ на Київ: оборонці планують зупинити ворога ще на кордоні БілорусіГенерал Павлюк про ймовірний наступ на Київ: оборонці планують зупинити ворога ще на кордоні Білорусі
Громадяни РФ та Білорусі, які мешкають у Латвії, мають скласти іспит на знання державної мовиГромадяни РФ та Білорусі, які мешкають у Латвії, мають скласти іспит на знання державної мови
Затримують у Мінську за білоруську мову: стало відомо про культурне свавілля в БілорусіЗатримують у Мінську за білоруську мову: стало відомо про культурне свавілля в Білорусі
МЗС Білорусі викликало українського посла через нібито "падіння ракети ЗСУ" в республіціМЗС Білорусі викликало українського посла через нібито "падіння ракети ЗСУ" в республіці
У Білорусі змінюються настрої щодо війни РФ проти України – КизимУ Білорусі змінюються настрої щодо війни РФ проти України – Кизим
СБУ розкрила деталі операції з Молдовою: "З території Вінницької та Чернівецької областей..."СБУ розкрила деталі операції з Молдовою: "З території Вінницької та Чернівецької областей..."
Вторгнення з Білорусі: чи готуються вже окупанти до нових боїв на півночіВторгнення з Білорусі: чи готуються вже окупанти до нових боїв на півночі
Троє білорусів отримали вироки за спробу перешкодити переправленню російських військ в УкраїнуТроє білорусів отримали вироки за спробу перешкодити переправленню російських військ в Україну
Росія перекинула на Донбас угрупування з Білорусі — британська розвідкаРосія перекинула на Донбас угрупування з Білорусі — британська розвідка
Последние новости
Подгружаем последние новости