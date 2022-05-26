Билет в РФ-концлагерь: в ОП прокомментировали роSSийскую паспортизацию на юге Украины

Там напомнили, что украинцы сегодня могут со своими документами свободно путешествовать по миру "без виз и границ", информирует ZN.ua.

Билет в РФ-концлагерь: в ОП прокомментировали роSSийскую паспортизацию на юге Украины
© НТВ

Советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя паспортизацию на оккупированных РФ территориях юга Украины, приравнял роSSийский документ к "метке изгоя". Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

"Любые попытки раздавать роSSийские паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленные и бесперспективные. Украинский паспорт в мире сегодня – символ храбрости и героизма. РоSSийский паспорт – метка изгоя", - написал он.

Подоляк напомнил, что граждане Украины сегодня могут со своим паспортом свободно путешествовать по миру "без виз и границ". Для чего им роSSийский документ – неизвестно, чиновник назвал его "билетом в РФ-концлагерь".

Любые попытки раздавать ?? паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленны и бесперспективны. ?? паспорт в мире сегодня – символ храбрости и героизма. ?? паспорт - метка изгоя. Наши люди свободно путешествуют по миру без виз и границ. Зачем им билет в РФ-концлагерь?

– Михаил Подоляк (@Podolyak_M) May 26, 2022


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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