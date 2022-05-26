Билет в РФ-концлагерь: в ОП прокомментировали роSSийскую паспортизацию на юге Украины

Советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя паспортизацию на оккупированных РФ территориях юга Украины, приравнял роSSийский документ к "метке изгоя". Об этом он написал на своей странице в Твиттере.
"Любые попытки раздавать роSSийские паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленные и бесперспективные. Украинский паспорт в мире сегодня – символ храбрости и героизма. РоSSийский паспорт – метка изгоя", - написал он.
Подоляк напомнил, что граждане Украины сегодня могут со своим паспортом свободно путешествовать по миру "без виз и границ". Для чего им роSSийский документ – неизвестно, чиновник назвал его "билетом в РФ-концлагерь".
Любые попытки раздавать ?? паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленны и бесперспективны. ?? паспорт в мире сегодня – символ храбрости и героизма. ?? паспорт - метка изгоя. Наши люди свободно путешествуют по миру без виз и границ. Зачем им билет в РФ-концлагерь?