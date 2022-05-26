"Мы видим себя в союзе с Монголией": калмыки и буряты бегут из россии в соседнюю страну

"Мы видим себя в союзе с Монголией": калмыки и буряты бегут из россии в соседнюю страну

Калмыки и буряты смотрят в сторону Монголии, так как считают россию настоящим злом.

Об этом заявил Дорджи Манджиев, зам.руководителя партии "Яблоко" в республике Калмыкия, основатель движения "Калмыки против войны в Украине".

"Нам надо консолидироваться, объединяться с теми республиками, в которых есть понимание того, что россия - это зло.

Мы, как и буряты, являемся монгольского мира. Связи наши очень сильны и крепки, очень много людей сейчас бегут из россии в Монголию. В отличие от Бурятии, которая находится недалеко от Монголии - им проще, мы (Калмыкия) находимся на юге, на отшибе монгольского мира.

Конечно же мы видим себя именно в союзе с Моноглией. Сейчас мы не говорим о присоединении. Мы с ними связаны очень тесно религиозно - и мы и буряты смотримв сторону Монголии. Это факт.

Мы налаживаем мосты, общаемся с монголами. Они нас считают братским народом, как и мы их. Мы учавствуем в совместных праздниках, футбольных турнирах. Эта связь есть, она проходит и мы чувствуем поддержку монголов. Мы братья и мы плечом к плечу по всему миру", - заявил Манджиев.


Алексей Ионов, politeka.net

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