ЗСУ почали використовувати “невидимі“ безпілотники PPDS

Збройні сили України почали використати проти російських окупантів австралійські безпілотники Corvo PPDS. Вони виготовлені зі спеціального картону і тому ворожа ППО їх практично не може виявити та збити.

Безпілотники Corvo PPDS випускає австралійська компанія Sypaq Systems. PPDS розшифровується як Precision Payload Delivery System. Такий безпілотний літальний апарат призначений для доставки вантажів у важкодоступні райони або якщо доставити вантаж потрібно таємно. Він розроблений на замовлення армії Австралії, але поки що, судячи з даних із відкритих джерел, його ще не прийняли на озброення австралійської армії. У 2022 році армія Австралії мала провести випробування цих безпілотників.

"Родзинка" Corvo PPDS у тому, що він зроблений з картону. Картон покритий воском, завдяки чому цей БПЛА можна використовувати за будь-якої погоди, у тому числі під час дощу. Через картон Corvo PPDS важко виявити. Тобто він практично "невидимий" для РЛС. Його також дуже важко збити чи приземлити.

Безпілотник PPDS запускають з катапульти. Деякі джерела говорять, що PPDS можна також запускати з рук. Після його запуску втручання оператора не потрібне. Система наведення автоматично прокладає шлях до точки призначення. Корисне навантаження становить від 3 до 5 кг, залежно від модифікації. Дальність польоту такого картонного безпілотного літального апарату становить 120 км.

Corvo PPDS самостійно приземляється. Його головне призначення – доставка вантажів. Але є версія для розвідки. І хоча цей безпілотник виготовлений з картону, він може злітати і приземлятися кілька десятків разів.

Розміри PPDS дуже невеликі. Його постачають у розібраному вигляді в коробках, розмір яких відповідає коробці від піци. У контейнер можна укласти 24 безпілотники.

Ще одна перевага картонного безпілотника PPDS полягає в тому, що він дуже дешевий. Він коштує від 670 до 3350 доларів, залежно від модифікації.

Зважаючи на все, PPDS вперше почали застосовувати в бойових умовах в Україні. Компанія Sypaq Systems уважно стежить за використанням PPDS та вносить до нього ті чи інші зміни. Наприклад, на основі досвіду ЗСУ у картонного безпілотника з'явилася розвідувальна версія.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЗСУ отримають американські розвідувальні безпілотники Jump 20.