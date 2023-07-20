WP: Україна почала використовувати касетні боєприпаси США

Українські військові розповіли виданню, де і для чого вони застосовують цю зброю.

Україна почала застосовувати касетні боєприпаси, надані США , проти російських військ на південному сході України, намагаючись розбити добре укріплені позиції Росії. Через ці укріплення літній український контрнаступ суттєво сповільнився, інформує ZN.ua .

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Про це пише Washington Post , нагадуючи, що касетні бомби, заборонені у понад 120 країнах світу, вибухають у повітрі над ціллю, вивільняючи десятки і сотні менших бомб, які розлітаються на площі завбільшки з два футбольні поля. Такі боєприпаси можуть не вибухнути і лежати в землі впродовж багатьох років навіть після кінця конфлікту. Через це часто страждають мирні люди, а особливо діти.

Але Київ вже давно просить надати ці боєприпаси, які, за словами українських чиновників, компенсують значну нестачу артилерійських можливостей, озброєння, а також чисельності військ.

Раніше цього тижня командир 57-ї бригади полковник Олександр Бакулін заявив в інтерв'ю BBC News, що касетні боєприпаси потрібні, щоб «завдати максимальної шкоди ворожій піхоті», хоча він визнав, що вони не «вирішать усіх наших проблем на полі бою».

«Окрім передових позицій на південному сході України, касетні боєприпаси, як очікується, також будуть використані поблизу контрольованого Росією міста Бахмут, де відбулася найдовша і найкривавіша битва у війні», - пише видання.

Також неназваний український чиновник повідомив The Washington Post, що касетні боєприпаси були застосовані по російських позиціях, щоб зруйнувати окопи, які сповільнюють просування українських сил. Американське видання зауважує, що президент США Джо Байден обійшов закон, спираючись на рідко вживане положення «Закону про іноземну допомогу», яке дозволяє президенту надавати допомогу незалежно від обмежень на експорт озброєнь, якщо він вирішить, що це відповідає життєво важливим інтересам національної безпеки США .

Минулого тижня міністр оборони Ллойд Остін підтримав це рішення, заявивши, що касетні боєприпаси забезпечать «проміжні можливості» для збереження тиску на росіян, поки західне виробництво озброєнь не відновиться і Київ більше не матиме потреби в небезпечній зброї. Остін зазначив, що Україна «письмово» зобов'язалася не використовувати ці боєприпаси в районах населених пунктів, а також провести потім роботи з розмінування.