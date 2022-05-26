В МВД объяснили, для чего Лукашенко военные учения возле украинской границы

Политику самопровозглашенного президента РБ там назвали попыткой "помогать Путину без последствий", информирует ZN.ua.

В МВД объяснили, для чего Лукашенко военные учения возле украинской границы
© Министерство обороны Республики Беларусь/facebook

Советник главы МВД Виктор Андрусив объяснил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко начал военные учения у границ Украины, чтобы мы не могли забрать оттуда свои войска и отправить их на Донбасс, где сейчас продолжаются тяжелые бои. Об этом он написал на своем Телеграм-канале.

"Такими маневрами они пытаются сдерживать переброску наших войск на Восток. Мы не можем игнорировать эту угрозу, поэтому вынуждены удерживать сильные группировки на этом направлении. Сама же армия Беларуси слаба, непрофессиональна и немотивирована", - пояснил он.

Эти учения, по словам Андрусива, свидетельствуют о том, что Лукашенко все же подыгрывает роSSийскому диктатору Владимиру Путину.

"Путин фактически аннексировал Беларусь, точнее Лукашенко. Это и объясняет ту ситуацию, которая есть сейчас. В условиях этой аннексии Лукашенко пытается как-то подыгрывать Путину, но таким образом, чтобы это не имело последствий. Политика "помогать Путину без последствий" будет сохраняться и дальше", – уверен он.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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