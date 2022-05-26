В МВД объяснили, для чего Лукашенко военные учения возле украинской границы
Политику самопровозглашенного президента РБ там назвали попыткой "помогать Путину без последствий", информирует
Советник главы МВД Виктор Андрусив объяснил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко начал военные учения у границ Украины, чтобы мы не могли забрать оттуда свои войска и отправить их на Донбасс, где сейчас продолжаются тяжелые бои. Об этом он написал на своем
"Такими маневрами они пытаются сдерживать переброску наших войск на Восток. Мы не можем игнорировать эту угрозу, поэтому вынуждены удерживать сильные группировки на этом направлении. Сама же армия Беларуси слаба, непрофессиональна и немотивирована", - пояснил он.
Эти учения, по словам Андрусива, свидетельствуют о том, что Лукашенко все же подыгрывает роSSийскому диктатору Владимиру Путину.
"Путин фактически аннексировал Беларусь, точнее Лукашенко. Это и объясняет ту ситуацию, которая есть сейчас. В условиях этой аннексии Лукашенко пытается как-то подыгрывать Путину, но таким образом, чтобы это не имело последствий. Политика "помогать Путину без последствий" будет сохраняться и дальше", – уверен он.