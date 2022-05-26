Зеркаль: Европа позволяет Венгрии шантажировать, хотя в руках Украины есть противодействие – нефтепровод "Дружба"

"В Венгрию идет отдельная нить. Было бы очень кстати, если бы с ней что-то произошло", информирует ZN.ua.

Зеркаль: Европа позволяет Венгрии шантажировать, хотя в руках Украины есть противодействие – нефтепровод
© Елена Зеркаль Facebook

Венгерское правительство Виктора Орбана шантажирует Европейский союз, блокируя нефтяное эмбарго против РоSSии, хотя Европа могла бы использовать такой же аргумент силы - это проходящий через Украину нефтепровод "Дружба". Об этом заявила советница министра энергетики Елена Зеркаль.

"Венгрия воспользовалась ситуацией. Их аппетит по поводу фондов Европейского союза растет каждый день. Они решили, что у них настало звездное время, когда можно требовать все, что угодно, чтобы только не разрушить европейское единство", – сказала Зеркаль во время онлайн-дискуссии Киевского безопасности форума.

Она считает, что правительство Украины и президент Владимир Зеленский могли бы ответить Орбану "на том языке, который он понимает".

"Это действительно грустно, потому что в руках Украины есть прекрасный рычаг - это нефтепровод "Дружба"", - отметила советница министра энергетики.

При этом она подчеркнула, что соседняя Словакия, которая также получает нефть через "Дружбу", никак бы не пострадала.

"В Венгрию идет отдельная нить. Было бы очень кстати, если бы с ним (нефтепроводом, - ред.) что-то произошло", - сказала Зеркаль.

Напомним, нефтяное эмбарго должно войти в шестой пакет санкций ЕС против РоSSии. Венгрии, Словакии и Чехии планировали разрешить покупать нефть из РФ еще несколько лет, но правительство Орбана не соглашается даже с такими условиями.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua

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