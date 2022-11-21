НОК залишається в руках у регіоналів: Шевченку та Беленюку знайшли заміну

Схоже, Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс виконували у Національному Олімпійському комітеті функцію громовідвода.

Таку думку висловив український футболіст, волонтер, співзасновник благодійного фонду "Народна армія" Роман Зозуля, інформує Апостроф .

Поки суспільство обурювалося їх прізвищами в списку, новообраний президент Вадим Гутцайт завів до НОК команду, 80% з якої взагалі не мають жодного відношення до спорту, зазначив гравець та оприлюднив список нових членів комітету.

Валерій Борзов – член СДПУ(о) 2001-2006, у 2012-му був усунений з посади президента Федерації легкої атлетики за корупцію

Сергій Бубка – член Партії регіонів (2002-2005), вийшов з партії після обрання на посаду президента НОК

Андрій Вінграновський – член ОПЗЖ, дружина Юлія Льовочкіна

Олександр Волков – член Партії регіонів (2007-2014)

Олександр Герега – народний депутат від Партії регіонів (2012-2014), голосував за диктаторські закони 16 січня 2014-го

Ірина Дерюгіна – FIG висунула їй звинувачення в підкупі суддів, тиску на них, впливі на остаточні результати змагань та інших порушеннях

Олександр Зац – член Партії регіонів (2006-2014), його пов’язує міцна особиста дружба з Борисом Колесніковим, партнер Бориса за бізнесом

Роман Мулик – член Партії регіонів (2010-2014)

Андрій Мельник – підозрювався у причетності до викрадення, катування та вимагання 200 млн. дол. у колишнього гендиректора ПрАТ "Нафтогазвидобування", а нині – народного депутата Семінського

Олександр Мендусь – колишній член Партії регіонів

Мирослав Карабін – колишній член Партії регіонів

Олег Корбан – член ОПЗЖ з 2019 року

Михайло Кошляк – з 2020 року є депутатом Дніпропетровської обласної ради від ОПЗЖ

Вадим Павленко – депутат Київської облради від Партії регіонів (2010-2015)

Ігор Лисов – член Партії регіонів (2007-2014), скандальний київський забудовник

Сергй Лагур – разом із екс-регіоналом, а після вбивства у ДТП людини втікачем з країни Петром Димінським був співвласником нафтопереробного комплексу (НПК) Галичина у Львівській області

Віктор Ремський – колишній "правоохоронець", причетний до фальсифікації і вибивання "добровільних зізнань" з фігурантів "справи Павличенків"

Олександр Симоненко – член ОПЗЖ

Віктор Христоєв – колишній член Партії регіонів

Олександр Удовиченко – колишній член Партії регіонів

Ніна Уманець - після 2014 року хизувалась фото з Путіним

Сергій Кушнірюк – відсторонювався з поста головного тренера збірної України з гандболу через корупцію, на нього відкривали кримінальну справу.

"Звісно, спорт зараз не на часі, але чи на часі волокти на керівні посади усіх зашкварених і дискредитованих?! Якщо партію ОПЗЖ заборонили, то чому досі не заборонили її колишнім членам сунути свого носа у владу, будь то політичну чи спортивну?!", - написав Роман Зозуля.

Після цього борець греко-римського стилю, народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк написав заяву про вихід зі складу НОК. "В "такому" НОКу не можу собі дозволити затриматися надовго", - пояснив нардеп-спортсмен свій вчинок.