Шольц сравнил вторжение РоSSии в Украину с Первой мировой войной

Немецкий канцлер подчеркнул, что в Украине идет не какая-то локальная война в отдаленном уголке Европы, все гораздо хуже, информирует ZN.ua.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, канцлер Германии Олаф Шольц сравнил вторжение РоSSии в Украину с началом Первой мировой войны.

«Я вырос в Гамбурге. И когда такой человек как я приезжает в Давос, его мысли обязательно обращаются к Томасу Манну и его роману «Волшебная гора». Именно об этом произведении я думал по дороге сюда. И эта параллель тем более целесообразна, потому что в книге визит Ганса Касторпа – человека из Гамбурга – в Давос заканчивается тем, что Томас Манн сравнил с громом. Это было начало Первой мировой войны. Уважаемые дамы и господа, мы тоже стали свидетелями такого «грома». Он прогремел 24 февраля 2022 года, когда началось вторжение РоSSии в Украину», – сказал Шольц.

Он подчеркнул, что это было начало "не какго-то небольшого конфликта в Европе". Ведь большая ядерная РоSSия ведет себя так, будто имеет право изменять границы.

«Владимир Путин хочет вернуться к мировому порядку, в котором сильные диктуют правила, где свобода суверенитета и самоопределения доступны не всем. Мы возвращаемся во времена, когда война была обычным инструментом политики, когда на нашем континенте и во всем мире не было стабильного мирового порядка», – объяснил немецкий канцлер, добавив, что весь мир сейчас очутился на распутье.


Лесь Димань, ZN.ua

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