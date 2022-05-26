Кремль ждет от Украины «осознания» оккупации

В Москве считают ее « состоявшимся фактом».

Кремль ждет от Украины «осознания» оккупации
© Официциальный сайт Кремля

В Кремле заявили, что ожидают от властей Украины «принятия требований Москвы» и «осознания сложившейся ситуации», заявил секретарь Путина Дмитрий Песков, на вопрос журналистов, каких уступок от Украины ожидает РоSSия.

Песков заявил, что «Москва ждет от Киева принятия ее требований» и «осознания ситуации де-факто - реальной ситуации, которая существует».

На уточняющий вопрос, идет ли речь и о территориальных уступках, Песков ответил: «Это не территориальные уступки. Еще раз повторю, Киеву нужно признать ситуацию де-факто и просто трезво ее оценить».


Ирина Знась, ZN.ua

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