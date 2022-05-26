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2022-05-26
Кремль ждет от Украины «осознания» оккупации
В Москве считают ее « состоявшимся фактом».
© Официциальный сайт Кремля
В Кремле заявили, что ожидают от властей Украины «принятия требований Москвы» и «осознания сложившейся ситуации», заявил секретарь Путина Дмитрий Песков, на вопрос журналистов, каких уступок от Украины ожидает РоSSия.
Песков заявил, что «Москва ждет от Киева принятия ее требований» и «осознания ситуации де-факто - реальной ситуации, которая существует».
На уточняющий вопрос, идет ли речь и о территориальных уступках, Песков ответил: «Это не территориальные уступки. Еще раз повторю, Киеву нужно признать ситуацию де-факто и просто трезво ее оценить».
Ирина Знась, ZN.ua