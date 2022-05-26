Кремль ждет от Украины «осознания» оккупации

В Кремле заявили, что ожидают от властей Украины «принятия требований Москвы» и «осознания сложившейся ситуации», заявил секретарь Путина Дмитрий Песков, на вопрос журналистов, каких уступок от Украины ожидает РоSSия.

Песков заявил, что «Москва ждет от Киева принятия ее требований» и «осознания ситуации де-факто - реальной ситуации, которая существует».