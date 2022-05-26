Оскар роSSийским постановщикам: на фото с Путиным заметили одну и ту же массовку

Президент РоSSии Владимир Путин, у которого серьезные проблемы со здоровьем, 25 мая, якобы встретился с роSSийскими военными, раненными на войне в Украине, в больнице. Однако на самом деле, роль военных "играли" подставные люди.

Соответствующие фото опубликованы в Telegram-канале "Сегодня", информирует Апостроф.

Журналисты заметили, что один из "раненых в Украине бойцов ВС РФ", уже участвовал в путинских "постановках" в качестве "актера" массовки. Тогда он был якобы рабочим завода.

Подобные "театральные представления" - обычное дело для роSSийского президента, видимо он очень боится встречаться со своим народом. Ранее были опубликованы фотодоказательства такой привычки роSSийского лидера.


Лена Руденко, Апостроф

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