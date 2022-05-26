Шольц в Давосе назвал провалом войну РоSSии против Украины

Немецкий лидер убежден, что роSSийская армия не сможет одержать победу в войне, которую Кремль навязал Киеву, информирует ZN.ua.

РоSSийская атака против Украины стала фактически атакой против всего мира. Ведь она возвращает международную политику в 19-й или даже 18-й век. И это не допустимо, – сказал во время специального обращения к гостям Всемирного экономического форума в Давосе канцлер Германии Олаф Шольц.

«Большая ядерная держава ведет себя так, будто у нее есть право изменять границы в Европе. Это империализм. Это возвращает нас к временам, когда война была методом политики. Сама структура международного порядка оказалась под угрозой», – сказал он, подчеркнув, что именно поэтому нельзя позволить Владимиру Путину победить в войне против Украины.

Шольц убежден, что Москва обязательно потерпит поражение. При этом он назвал роSSийскую агрессию провалом, указав на то, что все роSSийские стратегические цели были провалены.

«Полный захват Украины теперь кажется еще менее вероятным, чем в начале войны. И это, прежде всего, заслуга смелой обороны украинской армии», – сказал Шольц.


Лесь Димань, ZN.ua

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