На 4-й фазе нам не обойтись без серьезных поставок наступательного оружия, - Вадим Трюхан

На 4-й фазе нам не обойтись без серьезных поставок наступательного оружия, - Вадим Трюхан

Юрист-международник и дипломат Вадим Трюхан рассказал, что в четвертой фазе войны Украина перейдет в контрнаступление.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«После третьей фразы (у оккупантов, – Ред.) уже нет этой «романтики». Они уже понимают, кто мы, и даже пропагандисты начинают говорить: «Так украинцы же 8 лет готовились», - отметил Вадим Трюхан.

По словам эксперта, главное было выдержать первые две фазы войны, когда россияне еще планировали полную оккупацию Украины и прогнозировали, что Зеленский эвакуируется из Киева, но так не произошло, поэтому уже сейчас мотивация их значительно упала.

«Мы перейдем в четвертую фазу и она будет характеризоваться тем, что Украина будет проводить наступательные действия», - подчеркнул Вадим Трюхан.

Как отметил дипломат, Украина раньше никогда не шла в контрнаступление, хотя в начале апреля можно было наблюдать отступление роSSийской армии из-под Киева, что было единственным вариантом для рф, ибо если бы они это не сделали, то их войска попали бы в котлы и понесли роковые потери.

«На 4-й фазе нам не обойтись без серьезных поставок наступательного оружия от наших Западных партнеров, поэтому с нашими партнерами будет продолжаться переговорный процесс», - сказал Вадим Трюхан.


user, politeka.net

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